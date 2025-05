Camper rubato trovato e restituito ai proprietari

Gli avevano rubato il camper lo scorso anno, lo ritrovano a Rozzano. A distanza di oltre un anno dal furto subìto in Francia, una coppia di cittadini francesi ha finalmente potuto recuperare il proprio camper, grazie all’intervento della polizia locale di Rozzano. Il veicolo, rubato nel marzo 2024 in una località del Sud della Francia, è stato intercettato nei giorni scorsi nei pressi di un’area commerciale durante un controllo di routine del territorio.

Gli agenti, insospettiti dalla presenza del mezzo con targa straniera, hanno deciso di fermarlo per accertamenti. A bordo si trovavano due uomini di origine nomade, già ricercati a livello internazionale per reati legati al furto. Dopo le verifiche sul numero di telaio, è emerso che il camper risultava rubato da oltre un anno.

È quindi scattato il contatto con le autorità francesi, che hanno confermato la denuncia e permesso di risalire ai legittimi proprietari. La coppia, incredula ed emozionata, è arrivata in Italia per recuperare il veicolo e ringraziare personalmente gli agenti. Per loro, il camper non era solo un mezzo di trasporto, ma un compagno di viaggio carico di ricordi e valore affettivo. I due uomini fermati sono stati denunciati per ricettazione, mentre proseguono le indagini per accertare eventuali legami con altri episodi simili. L’operazione sottolinea ancora una volta l’importanza del controllo del territorio e della sinergia tra le forze dell’ordine, anche a livello internazionale.

Mas.Sag.