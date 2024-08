Un bando per alunni con disabilità sensoriale

È ancora aperto il bando per interventi di assistenza alla comunicazione, servizio tiflologico, materiale didattico speciale e consulenza pedagogica per bimbi fino a tre anni a favore di bambini e studenti con disabilità sensoriale. In maggio la Regione, su proposta dell’assessora a Famiglia e disabilità Elena Lucchini, ha stanziato dodici milioni di euro per sostenere interventi per l’inclusione scolastica di bambini e ragazzi con disabilità sensoriale, inquadrati in progetti individuali volti a colmare difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che possono incontrare gli studenti con limitazioni visive e uditive.

Possono presentare domanda sia gli studenti con disabilità sensoriale, se maggiorenni, sia le famiglie o i tutori e gli amministratori di sostegno dei ragazzi che hanno diritto a questi sostegni. La procedura è accessibile online al link https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/catalogo/dettaglio/comunita-diritti/inclusione-sociale/anno-scolastico-2024-2025-inclusione-scolastica-studenti-disabilit-sensoriale-domande-famiglie-RLD12024037603.

L’intervento, sottolinea l’assessora Lucchini, è pensato per "potenziare i servizi di inclusione rivolti ai giovani non vedenti, ipovedenti, non udenti e affetti da un’ipoacusia importante. Questi alunni hanno bisogno di un’assistenza qualificata da parte di specifiche figure educative, di materiale didattico sempre più aderente ai loro bisogni e libri di testo che garantiscano l’inclusione didattica. È un investimento di risorse a favore dell’accessibilità universale; la Regione si impegna nel supportare la cultura dell’inclusione rispondendo ai bisogni del territorio".