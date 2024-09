Un attestato di merito ai vertici dell’Asst

Un attestato di merito al dottor Tommaso Russo, direttore generale dell’Asst Nord Milano. È stato conferito dall’amministrazione, durante la festa dello sport, del volontariato e della salute, che si è svolta in piazza Oldrini. Mei giorni scorsi i sindaci di Sesto e di Cinisello avevano già omaggiato l’azienda sanitaria, dopo che nella casa di comunità cinisellese era nata una bambina in 20 minuti: la piccola è venuta alla luce nel centro vaccinale, dove la mamma si era recata per la somministrazione al suo primogenito. A seguire, è stato consegnato anche un riconoscimento di merito sportivo al colonnello e atleta paralimpico Carlo Calcagni. Durante la due giorni della festa, si sono svolti numerosi laboratori e attività, che sono state proposte dalle diverse associazioni. In piazza anche i banchetti dei professionisti dell’Asst Nord Milano: i partecipanti hanno potuto sottoporsi a visite senologiche e chirurgiche gratuite, oltre misurare la pressione e avere consigli utili sui corretti stili di vita. La.La.