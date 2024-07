Un “Arcipelago“ contro la perdita di competenze in estate

Un “Arcipelago educativo“ per contrastare il summer learning loss, la perdita di apprendimenti e competenze durante la chiusura estiva delle scuole che rende ancora più fragili gli studenti provenienti da famiglie e contesti svantaggiati, che non riescono a permettersi alternative ed esperienze extra, di qualità. Mentre il “Piano scuole aperte“ fatica a decollare (prevede per il 2023/24 e 2024/25 uno stanziamento di 400 milioni di euro e dalle graduatorie finali emerge che sono stati finanziati progetti per poco più di 237 milioni di euro), torna a Milano il progetto pilota di Save the Children e Fondazione Agnelli che dal 2020 ha coinvolto 2.200 bambini e adolescenti e che quest’anno in città si rivolge a 67 ragazzi. Si parte da un dato: solo il 38,7% dei minori tra zero e 15 anni ha potuto trascorrere una vacanza di più di quattro notti nel trimestre estivo del 2022. Chi rimane a casa deve fare i conti con un’offerta di attività disomogenea per quantità, qualità e costi. Che nella cara Milano hanno registrato ulteriori rincari del 5%. Cerca di remare controcorrente il progetto di Save The Children e Fondazione Agnelli, che quest’anno ruota attorno al comprensivo Alda Merini, al Gallaratese, e all’istituto Console Marcello: 67 i partecipanti, 28 con bisogni educativi speciali o disabilità, 54 con background migratorio.

"Non dobbiamo rassegnarci all’idea che, per i bambini in contesti svantaggiati, l’estate si traduca in un aumento del rischio di povertà educativa – sottolinea Raffaela Milano, direttrice ricerche di Save the Children –. Auspichiamo che da questa esperienza possano essere tratte indicazioni utili per l’implementazione del Piano Estate predisposto dal Ministero, a partire dai contesti socioeconomici più difficili". Gli effetti sono stati misurati, con un progresso per i beneficiari stimato in 2 mesi di apprendimento in matematica e a 3,5 mesi in italiano. E "al di là dei suoi positivi risultati contro il learning loss estivo – aggiunge Andrea Gavosto, direttore di Fondazione Agnelli – crediamo che Arcipelago Educativo dia un contributo importante alla riflessione sui modelli pedagogici, didattici e organizzativi" contro abbandono scolastico e dispersione implicita.Si.Ba.