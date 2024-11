Un aiuto per i figli delle vittime di femminicidio

Il Comune ha appena approvato il Protocollo d’intesa promosso dalla Prefettura di Milano a favore dei figli di vittime di femminicidio. Un Protocollo che oltre a Palazzo Marino e Palazzo Diotti vede coinvolti Regione Lombardia, Garante per i Minori, Città Metropolitana, Tribunale per i Minorenni, Questura, Comando provinciale dei Carabinieri, Ufficio scolastico e altri enti. Il Documento ha come obiettivo la creazione di una “Rete di sostegno“ che favorisca la collaborazione tra scuole, servizi sociali, organizzazioni no profit e istituzioni per fornire un supporto coordinato e integrato per i figli vittime di femminicidio o di violenza assistita secondo le seguenti linee di indirizzo: supporto sanitario per monitorare la salute e l’equilibrio fisico e psicologico dei figli delle vittime; orientamento legale; supporto formativo e orientamento al lavoro; programmi di assistenza sociale ed economica per far fronte alle necessità quotidiane; sensibilizzazione e campagne di comunicazione dell’opinione pubblica e nelle scuole sul tema.