Un aiuto alle persone in difficoltà. La coop Colce gli trova un alloggio

Un progetto di accoglienza, ma soprattutto di presa in carico delle persone che attraversano un momento di difficoltà per cercare di farle tornare all’autonomia. A realizzarlo sul territorio è la cooperativa Lotta Contro L’Emarginazione insieme al Comune. "Si tratta di un piano di accoglienza temporanea abitativa con la presa in carico da parte dei servizi sociali di Cinisello per il rafforzamento economico e sociale e per esplorare anche la ricerca di un alloggio", spiegano Leda Bassi e Raffaella Botticchio, educatrici di Colce. I percorsi e le accoglienze durano al massimo 18 mesi per i nuclei che presentano fragilità e vulnerabilità e che possono poi accedere ad altri progetti di housing sociale o cercare altre soluzioni. A disposizione ci sono 4 appartamenti che possono essere anche in condivisione quando non ospitano famiglie numerose. "L’obiettivo è supportare queste persone in un processo di rafforzamento per poter sostenere il libero mercato. Tanti rischiano l’esclusione dal diritto alla casa perché i progetti non sono sufficienti". È l’esempio dei redditi bassi, delle donne sole con figli, dei single o degli anziani. "Le fragilità sono complesse e non tutte croniche. C’è una linea sottile tra vulnerabilità e punto di caduta. Spesso chi lavora non riesce ad accedere neanche ai sostegni, perché risulta comunque un Isee alto per gli standard dei servizi. A essere fragili non sono solo le persone ma anche il sistema".

La.La.