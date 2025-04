Un Airone cinerino sull’Alzaia. La scultura da un albero caduto

Un Airone cinerino sulle sponde del canale. A Vimodrone, la scultura in legno che nasce da un progetto del Parco Est delle Cave in collaborazione con gli scalpellini dell’Olmo d’oro di Carugate e l’associazione Il Germoglio: recupero degli alberi abbattuti dal maltempo, tronchi che prendono così nuova vita. "L’Alzaia del Naviglio è uno dei simboli della nostra città - dice il sindaco Dario Veneroni - e si arricchisce di elementi che richiamano l’identità e le caratteristiche del territorio. Esempi di collaborazione come questa, dalla dimensione più piccola alle opere più importanti, sono un punto di riferimento per lo sviluppo di una comunità più viva e vivibile". Di recente il progetto è diventato un atelier a cielo aperto a Cernusco, dove gli artisti si sono messi all’opera su indicazione del Consiglio comunale dei Ragazzi. Bar.Cal.