Ultimo saluto a Marcella Dalmazio. Fu la prima farmacista della città

Ha lasciato un segno importante nella vita di Cusago, tra i cittadini e per diverse generazioni. La città ha detto addio alla dottoressa Marcella Dalmazio, persona molto conosciuta tra le strade cittadine. Nel 1965 la dottoressa aveva deciso di trasferirsi da Milano a Cusago, al tempo poco più grande di un piccolo borgo rurale, dove si contavano meno di 1.300 abitanti, per lo più legati al lavoro agricolo. Iniziavano, in quegli anni, a vedersi case più moderne e la dottoressa Dalmazio volle aprire la primissima farmacia proprio a Cusago, una cittadina che cominciava a crescere e a costruirsi un’identità. Un impegno costante durato decenni, sempre con la stessa passione e determinazione, con una parola gentile per tutti e competenza nella sua professione. "Mai dimenticheremo la dottoressa Dalmazio – esprimono dal Comune –, una figura che ha fatto la storia di Cusago. La sua è una storia di ricchezza umana e nel 2004, proprio per sottolineare l’importanza della sua intuizione, con l’apertura della prima farmacia, ha ricevuto l’onorificenza Vincenzino d’oro". "Ricorderemo sempre – commenta sui social chi la conosceva – la cortesia, la gentilezza e la competenza della dottoressa, a cui ci si poteva sempre rivolgere per un consiglio. Una madre esemplare e un’instancabile lavoratrice. Disponibile anche quando la farmacia era chiusa. Un simbolo per la città".