Ultimo saluto a Barbara Picutti, manager di Tecnimont e Presidente di Net Italy

In tanti, in un caldo pomeriggio di inizio estate, hanno partecipato alla cerimonia funebre che ha dato l’ultimo saluto terreno a Barbara Picutti (nella foto), la manager di Tecnimont, azienda del gruppo Maire Tecnimont, scomparsa a 61 anni nelle prime ore di giovedì. Accanto ai familiari e agli amici di sempre i rappresentanti di uno dei più grandi colossi dell’economia italiana, in cui Barbara Picutti passo dopo passo ha construito la sua carriera, e tanti ingegneri che come la manger sandonatese hanno un ruolo fondamentale nel modo di fare impresa e nelle innovazioni che la sostenibilità di questo sistema richiede. "Barbara era una donna ricca di talenti", ha detto la sorella Francesca dopo l’omelia del parroco che come lettura ha scelto un passo del vangelo di Matteo, la parabola dei talenti. E l’ingegnere – così spesso veniva chiamata – ne aveva tanti: erauna guerriera, come ha dimostrato in ospedale, lottando fino all’ultimo contro la morte. Ma aveva anche un talento per la famiglia: faceva squadra con i fratelli ed era un punto di riferimento. E nel lavoro si era affermata in un mondo tipicamente maschile. Ma ci sapeva fare anche nella solidarietà. Fino al 2021 era stata presidente di Net Italy, associazione di volontariato che ha come scopo quello di promuovere l’educazione sanitaria e l’informazione con riferimento ai tumori neuroendocrini, nonché il sostegno alla persona, nei confronti dell’intera comunità.

Nata a Ferrara, era cresciuta a San Donato dove il padre, anch’egli ingegnere, era dirigente Eni; la sua lettera di assunzione era stata firmata direttamente da Enrico Mattei. La sua scomparsa ha lasciato tutti attoniti: entrata in ospedale per quello che sarebbe dovuto essere un semplice intervento, il giorno dopo l’operazione ha iniziato a stare male. Il decesso potrebbe essere dovuto a una perforazione intestinale, che l’ha portata alla morte nonostante gli strenui sforzi di tutto il personale del reparto. Massimiliano Saggese