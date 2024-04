Ultima posa di Forestami con 56 fra piante e alberi

Si è tenuta l’ultima piantagione di Forestami per questa stagione agronomica a Cusano Milanino. tra via Sormani e via Monte Cervino, 56 nuove piante andranno ad arricchire l’area verde vicina all’ex autolavaggio. Nello stesso luogo, la cittadinanza è inoltre invitata a partecipare domani alle 10 a un incontro per conoscere il progetto di forestazione urbana e scoprire come diventare volontario per la cura e tutela del verde pubblico. In quell’area di 1.200 metri quadri è stato completato l’incremento della dotazione arborea che corre lungo la pista ciclopedonale. La progettualità dei tecnici ha previsto la messa a dimora di alberi pronto effetto: 42 specie arbustive (come rosa canina, evonimo europeo, sanguinella, biancospino) e 14 alberi, come ciliegio, acero campestre, ciavardello, pado, con l’obiettivo di affiancarsi alla ciclabile e inserire specie autoctone con fioriture, bacche e capacità di resistenza a cambiamenti climatici. La messa a dimora e la manutenzione è a cura della cooperativa sociale Cascina Biblioteca. "Di fatto l’area verde si pone anche come collegamento tra i parchi Nenni e Chico Mendes, in un contesto urbanizzato e vicino a un’arteria stradale molto frequentata, assumendo il ruolo di pocket garden - spiega l’assessore all’Ambiente Federica Gorini -. Sono fiduciosa che anche in questo progetto la cittadinanza riuscirà a dare al meglio il proprio contributo".

La.La.