In Darsena tornano i ghisa sul gommone

Tornano in Darsena gli agenti della Polizia locale a bordo di gommone. Si tratta di tre agenti sommozzatori che il giovedì, venerdì, sabato e domenica in orario pomeridiano e serale, dalle ore 14 alle ore 22, saranno presenti per attività di prevenzione antidegrado e per far rispettare le ordinanze che regolamentano la zona portuale. Il servizio, già attivo in passato, sarà presente fino a settembre. Dunque con l’avvicinarsi dei mesi estivi, la polizia locale di Milano ha istituito nuovamente il servizio di controllo ’navigante’ in Darsena con un gommone e tre ghisa sommozzatori a bordo che in passato aveva già dimostrato di essere particolarmente efficace per prevenire eccessi in zona.