“Nuovi sguardi sulla città”, vince la foto della bambina sull’altalena

È stata scattata da Jurij Baldini la fotografia che ha vinto la prima edizione del concorso Cini Photo Talent, che è stato promosso dalla Pro Loco di Cinisello Balsamo in collaborazione con il Museo di Fotografia Contemporanea con il titolo di "Nuovi sguardi sulla città". "Abbiamo lanciato questo contest, aprendolo a diverse categorie e a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio, con l’obiettivo di raccontare il territorio di Cinisello Balsamo. I lavori hanno messo a dura prova la giuria". Baldini ha raccontato un pezzo di periferia, con una foto realizzata in Crocetta che immortala una bambina in altalena (nella foto) sulla nuova piazza sopraelevata e lo sguardo sui palazzi del quartiere. "I partecipanti hanno immortalato angoli e scorci di Cinisello, raccontandola anche da punti di vista inaspettati. Per essere la prima edizione è stata un successo e per questo si ripeterà ogni anno". Secondo classificato Giorgio Benatti con uno scatto che ritrae dall’alto lo spazio urbano, mentre al terzo posto si è piazzato Luca Garofane con un’immagine in bianco e nero di piazza Gramsci. Nella categoria scuole sul podio sono saliti Ryan Lindor Simon, Faria Uddin e Stefano Perrella. Due menzioni speciali a Moustafa Seba e a Georgia Rendon Royero. "La fotografia rappresenta il tunnel di una galleria che si trova al confine tra i Cinisello e Parco Nord.

Il mio intento è quello di far vedere che la città di Cinisello ha una parte “oscura”, come l’inizio della galleria dove si deve attraversare il buio, con la sensazione di un posto non sicuro, ma se si osserva bene in fondo alla galleria si può vedere una grande luce, che simboleggia la speranza - ha spiegato il vincitore Ryan Lindor Simon -. Come nella vita, dopo una cosa brutta c’è sempre una cosa bella. Per indicare meglio questo passaggio si vede anche una persona inginocchiata in mezzo al buio. Così con una fotografia ho riassunto due lati di una stessa medaglia". La.La.