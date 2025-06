Ufficio postale chiuso: arriva il bus navetta

Dopo le polemiche per la chiusura dell’ufficio postale per lavori, il Comune interviene. Per agevolare i cittadini sono state prolungata le corse dello Smart Bus fino al 30 settembre, all’ufficio postale di Rozzano. La novità consentirà soprattutto ai cittadini più fragili di raggiungere la posta, fintanto che la sede di Basiglio rimarrà chiusa per lavori. La nuova fermata a Rozzano era stata richiesta ad Atm nelle scorse settimane dalla sindaca Lidia Reale. Nella comunicazione inviata al Comune solo qualche giorno prima della chiusura dell’ufficio, Poste Italiane aveva indicato Rozzano come ufficio a cui i cittadini di Basiglio possono rivolgersi in attesa della riapertura di piazzetta del Commercio. Per questo la sindaca Reale ha richiesto ad Atm una fermata dello SmartBus comoda per l’ufficio postale. Ancor prima, la sindaca aveva cercato di mantenere l’ufficio postale sul territorio con l’apertura di uno sportello temporaneo nel municipio. Alla risposta negativa da parte di Poste italiane ha deciso di ovviare richiedendo ad Atm una fermata a Rozzano per lo SmartBus.Mas.Sag.