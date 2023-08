Uffici comunali Baranzate, trasloco terminato: riaprono gli uffici comunali

"Ci siamo, è terminato il trasloco". Riaprono oggi dopo due giorni di stop, gli uffici comunali nella nuova centralissima sede di via Primo Maggio al civico 30 a Baranzate. Dovranno convivere (ancora per qualche tempo) con gli studi di alcuni medici di base che saranno poi trasferiti in via Erba. "Fa uno strano effetto lasciare gli edifici che hanno ospitato il Comune", dice il vicesindaco con deleghe ai Lavori Pubblici, Matteo Malaspina che giovedì, ultimo giorno di apertura della vecchia sede, ha iniziato a contare le ore. "Nelle loro molte vite, questi edifici sono stati scuola media ed elementare, centro di accoglienza, sede distaccata dell’anagrafe e infine, dopo la sua istituzione, il primo Municipio", aggiunge Malaspina. Un cambiamento storico: "Dopo quasi vent’anni dall’istituzione, il Comune ha una sede adeguata ad ospitare la più alta funzione istituzionale territoriale, in un edificio confortevole per chi ci lavora e con spazi appropriati a erogare i servizi per i cittadini", le parole del sindaco Luca Elia.

Nella nuova sede del palazzo comunale non trovano spazio solo gli uffici ma anche l’aula consiliare che fino ad ora era stata accolta nella scuola media di via Aquileia. E anche il vecchio municipio di via Erba cambierà pelle: nello stabile in muratura andranno dunque i medici di base e alcuni servizi di Ats. "Tempi? Ci sono da adeguare gli spazi: non abbiamo ancora una data, ma vogliamo farlo prima possibile per evitare di lasciare un immobile vuoto", sottolinea Malaspina. Mentre lo stabile prefabbricato verrà demolito e al suo posto sorgerà una piazza verde con vista sulla Chiesa di vetro.

L’assessore rivolge infine "un grosso ringraziamento alle lavoratrici e ai lavoratori del Comune per essersi messi ancora una volta a disposizione, a partire dai loro contributi durante la fase di progettazione fino all’impacchettamento di quasi due decenni di lavoro". E conclude: "Sono convinto che non ci saranno grandi problemi nella ripresa delle attività, qualora ci fosse qualche piccolo intoppo, chiediamo ai cittadini di essere pazienti". Monica Guerci