Uccise la moglie. Ergastolo confermato

Nessuno sconto di pena per Bouchaib Sidki. La Corte d’Assise d’Appello di Milano ieri ha confermato la condanna all’ergastolo, inflitta a giugno al termine del processo di primo grado, per l’uomo originario del Marocco che uccise a coltellate la moglie di 51 anni, Wafaa Chrakoua, durante una lite scoppiata la mattina del 30 novembre del 2022 nell’appartamento in via Lope de Vega 1 dove viveva la coppia. Violenza scatenata perché la donna, appena tornata a casa alla Barona dopo ore trascorse a fare le pulizie per mantenere la famiglia, aveva osato spegnere la televisione e rimproverare il marito disoccupato. Una condanna al carcere a vita quantificata riconoscendo le aggravanti dei futili motivi e del rapporto di convivenza. Confermato anche il risarcimento per i quattro figli, parti civili con gli avvocati Raffaella Quintana e Alberto Angeloni.

La loro vita è stata sconvolta la mattina del 30 novembre del 2022, quando la loro mamma è stata ammazzata. Dopo l’aggressione brutale l’uomo aveva chiamato il 112, dicendo "ho ucciso mia moglie". Poi si era allontanato da casa, aveva vagato per le strade e alla fine aveva incrociato una pattuglia dei carabinieri che lo aveva notato in viale Liguria e si era fermata. Aveva ripetuto di aver ucciso la moglie ed era stato bloccato e consegnato alla polizia, che ha condotto le indagini. "Mi ha urlato che se non andavo a lavorare dovevo lasciare la casa a lei e ai nostri figli – aveva raccontato l’uomo nel 2022 – accecato dalla rabbia, sono andato in cucina, dove ho preso un coltello".

Andrea Gianni