Ubriaco distrugge le auto in sosta

Ubriaco, un 30enne italiano, si schianta contro quattro auto in sosta in via Pace a Rho. È successo sabato sera. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia, il giovane era a bordo della sua auto, in stato di alterazione, ed è stato immediatamente sottoposto al test alcolemico risultando positivo. Per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. La sua posizione potrebbe aggravarsi nelle prossime ore quando i proprietari delle automobili distrutte faranno denuncia.

Ro.Ramp.