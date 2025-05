Ubriachi cadono nel Villoresi e rischiano di annegare: salvati un uomo e una donna

Garbagnate Milanese (Milano), 25 maggio 2025 – - Rientravano da una festa che si era prolungata fino all'alba, erano ubriachi e sono caduti nelle acque del canale Villoresi a Garbagnate milanese.

Sarebbe stato un residente delle villette di via Montenero a sentire le urla, chiamare il 112 e attivare i soccorsi. Infine il salvataggio e il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso in codice verde per alcuni accertamenti

E' successo domenica mattina, 25 maggio, intorno alle sei. A scivolare nel canale, in balia della corrente che li stava trascinando verso il centro di Garbagnate, un uomo e una donna di 31 e 29 anni sudamericani che avevano appena partecipato ad una festa di connazionali poco distante e avevano bevuto troppo. Il residente ha sentito urlare, si è affacciato al balcone e visto da lontano i due sudamericani in difficoltà. Dopo la telefonata alla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sul posto sono stati inviati una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho, i vigili del fuoco con la squadra di sommozzatori, due ambulanze e un automedica. Mentre i pompieri di via Messina si preparavano a far intervenire i sommozzatori, l'uomo è riuscito ad aggrapparsi ad alcuni rovi e mettersi in salvo, poi è toccato alla donna che però avuto bisogno dell'aiuto dei pompieri.

I due in stato confusionale, in stato di ebbrezza, spaventi per l'accaduto sono stati portati in codice verde al pronto soccorso garbagnatese per le cure mediche del caso e dimessi in mattinata. Ora stanno bene ma hanno rischiato di annegare, resta capire come mai si fossero avvicinati in quel modo alle sponde del canale.