Tutto pronto per Short Out Festival Cinque giorni di cortometraggi

Tutto pronto per Short Out Festival: il margine al centro, cinque giorni di cortometraggi, incontri, eventi - a Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate dal 12 al 16 luglio – a cura di Tutti Frutti Ets. Presentati nella Sala degli Specchi, ospiti, premi e giuria. Molto più di una rassegna estiva, Short Out è uno spazio di riflessione artistica, culturale, sociale, ambientale che vuole valorizzare il mondo cinematografico e promuovere l’inclusività della provincia. "Abbiamo dato fin dall’inizio pieno sostegno alla manifestazione - dice Danila Maddonini, assessora alla Cultura del Comune di Lainate -. Crediamo molto in questa forma di cultura in grado di coinvolgere pubblici nuovi, soprattutto tra i giovani. Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta da un’associazione di giovani lainatesi, preparati e intraprendenti, che hanno scelto la strada dell’arte del cinema per cercare di abbattere barriere culturali e sociali. Un Festival che è stato in grado di aprirsi alla città e creare un percorso di coinvolgimento che passa attraverso i volontari che supporteranno la gestione dell’evento, la rete di partnership con le imprese e il mondo del commercio locale". Il Festival è sostenuto dal Comune di Lainate e Fondazione Cariplo con i patrocini di CSBNO, Camera di Commercio Milano Monza Lodi Brianza e Città Metropolitana di Milano. La call per la candidatura dei cortometraggi, aperta a gennaio e terminata a maggio 2023, ha raccolto 226 cortometraggi, provenienti da 42 paesi, da 5 continenti: dall’Italia al Canada, dalla Polonia alla Cina, fino ad Australia, India e Iran. Ventidue i corti selezionati. Quattro serate dedicate (12, 13, 15 e 16 luglio) dalle 21:30 nel Teatro Naturale di Villa Litta. L’ingresso è gratuito (con prenotazione dei posti a sedere).Monica Guerci