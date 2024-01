Tutto esaurito per la lezione sulla Shoah

"Le testimonianze dei sopravvissuti, le efferatezze dei carnefici e tutti gli orrori della Shoah possono trasformarsi in lezioni indelebili per le generazioni di oggi e di domani". Conversazione a tutto campo con Emanuele Fiano, emozione in biblioteca a Pioltello per l’incontro con l’ex deputato scrittore, figlio di Nedo, una delle ultime voci dell’Olocausto, scomparso nel 2020. Primo appuntamento per la Giornata della Memoria in città, protagonista, l’autore milanese che ha presentato il proprio libro Sempre con me. Le lezioni della Shoah (Piemme, 2023). Ad accoglierlo la sindaca Ivonne Cosciotti e l’intera Giunta. Una pagina dopo l’altra Fiano tiene insieme i ricordi delle persone a lui più care, dal padre a Liliana Segre, da Primo Levi a Sami Modiano, e, con loro, i gesti e le confessioni degli assassini. Ha consegnato al pubblico una potente riflessione sull’eredità della più grande tragedia del Novecento. Perché, come ha spiegato lui "le loro voci e i loro pensieri li sento sempre dentro di me. Sono la colonna sonora della mia vita".Bar.Cal.