Tutti pazzi per il volley. Festa di sport e tifo

Dodici squadre per la Rozzano Volley Cup. Per la prima volta il torneo nazionale della prima divisione / serie D ha scelto il palazzetto dello sport di piazza Foglia a Rozzano come sede. Un evento che ha attirato in città per due giorni centinaia di appassionati e tifosi che hanno gremito gli spalti. Fra le squadre partecipanti anche la Vero Volley, la squadra dove militano Paola Egonu, Alessia Orru e Myriam Sylla, vincitrici della medaglia d’oro con la Nazionale alle ultime Olimpiadi. Il torneo si è svolto con quattro gironi da tre squadre ciascuno, che si sono affrontate in partite “al meglio dei tre set“. È la formula scelta dagli organizzatori della “Rozzano Volley Cup“, società alla quale sono iscritti 300 atleti.

Giunta alla quinta edizione, la competizione è patrocinata dall’amministrazione comunale di Rozzano. La fase a gironi si è disputata sabato e per tutta la giornata si sono giocate dodici gare. Alla cerimonia di apertura è intervenuto anche Massimo Sala, presidente del Comitato Fipav Milano, Monza e Lecco. "Domenica – spiegano gli organizzatori – si sono disputate le partite a eliminazione diretta partendo dagli ottavi di finale fino ad arrivare alla finalissima che si giocherà a tarda sera. L’evento è stato trasmesso in diretta sul canale ufficiale YouTube di Rozzano Volley e sui social verranno mandate in onda delle interviste flash realizzate al termine di ogni gara. Per conoscere i vincitori del torneo si dovrà aspettare la mattina di oggi. Oltre 800 spettatori per la finale, che ha visto affrontarsi Motta Visconti e Oltre Volley. Ma intanto per due giorni Rozzano ha celebrato una grande festa dello sport. "Un evento eccezionale che porta ancora una volta lo sport rozzanese in primo piano – spiegano dal Comune –. Gli investimenti fatti in questi anni e ancora in corso stanno incentivando i giovani a frequentare diverse discipline sportive".

Mas.Sag.