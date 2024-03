Tutti insieme sportivamente. Torna “Peschiera include“

L’inclusione deve partire dall’integrazione. Questo il principale messaggio legato all’evento “Peschiera include, torneo di sport per tutti“, giunto alla seconda edizione, organizzato per domenica 7 aprile dalle 14.30 alle 18 all’Esagono di via Neruda. Durante l’evento verranno svolti simultaneamente brevi tornei di calcetto e di basket con squadre rigorosamente miste, suddivise soltanto per età, composte da persone con disabilità e non. Da zero a 90 anni Sono tutti invitati a partecipare, indipendentemente dalle capacità sul campo: a vincere sarà la cultura dell’inclusione sociale. Organizzato dall’amministrazione comunale, il torneo vede la sponsorizzazione di Decathlon e la partecipazione di numerose associazioni del territorio: Malaspina sport team, Pro Peschiera Borromeo, I Ragazzi di Robin, Libera compagnia di arti & mestieri sociali, RadioActive20068 e Progetto workout.

A rendere ancora più ricco il programma, i centauri del Wcrb porteranno delle moto da corsa, la polizia di Stato interverrà con una camionetta blindata e con cani addestrati al salvataggio, mentre anche la polizia locale farà la sua parte, mettendo a disposizione le moto del reparto e le autopattuglie. Per i più piccoli sono stati organizzati laboratori didattici e per tutti coloro che avessero bisogno di un momento di tranquillità verrà allestita uno speciale area relax. "“Peschiera include“ – ha dichiarato l’assessore allo Sport Daniele Pinna – si propone come un momento di inclusione, divertimento e condivisione, dove le barriere vengono superate grazie allo sport e alla solidarietà. Tutti sono invitati a intervenire e contribuire a rendere questa giornata indimenticabile per tutti i suoi partecipanti. Ringrazio gli uffici comunali e le associazioni che hanno lavorato per permettere ai nostri ragazzi e alle loro famiglie di avere un tempo ricreativo e sportivo inclusivo che possa completare la vita sociale di tutta la comunità. L’aspetto più significativo di questo evento è proprio la partecipazione attiva di persone con disabilità. Questo non solo promuove l’integrazione nelle realtà sportive, ma rappresenta un’occasione di crescita per tutti i partecipanti". Per le iscrizioni: mail a iscrizione.peschierainclude@gmail.com, WhatsApp al 366.11.46.483 o direttamente in loco alle ore 14.00.