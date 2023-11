Tutti in corsa per l’ambiente. Il Parco Nord raccoglie fondi da destinare alla Balossa

In occasione della gara competitiva “L’ultimo sopravvissuto“, il Parco Nord Milano organizza un giro non competitivo di 6,7 chilometri a sostegno della campagna “Insieme per la terra“. In contemporanea con il circuito internazionale delle Backyard ultra, dalla Cascina di via Clerici si potrà partecipare a un giro non competitivo, sperimentando un nuovo format insieme ai runner professionisti. La sfida è quella di correre un percorso di 6,7 chilometri in un’ora. Si parte alle 9 dalla sede del Parco: la manifestazione sportiva servirà per supportare la campagna “Insieme per la terra”, con una donazione di 5 euro. Tutti gli amatori riceveranno l’attestato di partecipazione e potranno fare una foto con l’ambassador ultramaratoneta Simone Leo.

"A un anno dall’inizio della campagna ‘Insieme per la terra’ abbiamo raccolto 17mila euro. Cittadini, associazioni e aziende hanno sostenuto il progetto, condividendone i valori e contribuendo a donare la terra", ha raccontato il presidente del Parco Nord Marzio Marzorati. L’obiettivo della raccolta fondi è quello di trasformare 18 nuovi ettari di terreno dell’area Balossa, campi agricoli e aree abbandonate, in nuovi ecosistemi naturali ricchi di biodiversità. "Vogliamo riqualificarli e aprirli all’utilizzo dei cittadini, creando benessere per l’intera comunità. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per supportare questo progetto di ampliamento del verde e del benessere dentro la città. ‘Insieme per la terra’ significa proprio questo: impegniamoci insieme per aumentare il benessere dell’ambiente in cui viviamo e quindi migliorare anche la qualità della nostra vita". I terreni della Balossa erano stati acquistati all’asta dal Parco, attraverso un mutuo, nel 40esimo anno di fondazione dell’ente nato dalla riconversione di un’altra area ex industriale, quella della Breda. Il 19 novembre alle 14,30 sarà organizzata una camminata con tappe per mettere a dimora nuove piantine nei boschi del polmone verde: l’iniziativa si inserisce all’interno di “Camminaforeste urbane“ e celebra anche la Giornata nazionale degli alberi. Laura Lana