“Tutti a bordo“: il Pd fa il punto sul trasporto ferroviario

Domani nella Sala Gonfalone del Pirellone il gruppo regionale del Partito Democratico terrà un convegno dal titolo “Tutti a Bordo: il trasporto ferroviario in Lombardia tra passeggeri e merci, quali criticità e quali prospettive?“. Si tratta del secondo di quattro appuntamenti sullo stato e le prospettive dei trasporti in Lombardia, con un focus questa volta sul trasporto ferroviario. Articolato in due tavole rotonde, vi prenderenno parte il capogruppo Pierfrancesco Majorino e il vicepresidente del Consiglio regionale, Emilio Del Bono, ma anche l’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi, il docente del Politecnico di Milano ed ex amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato, Renato Mazzoncini, la segretaria regionale Silvia Roggiani, l’europarlamentare Irene Tinagli, e, infine, alcuni consiglieri regionali Democratici, a partire, nel primo penale, da Gigi Ponti e Simone Negri. L’appuntamento è dalle 9.30 alle 13.30, quando ci saranno le conclusioni.