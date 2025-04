Tutor per atleti ed esami extra alla Statale

Date più flessibili per gli esami, che possono essere rimandati ad appelli straordinari dopo le gare, tutor e programmi personalizzati per recuperare le attività frontali: così il programma “Dual Career“ entra in gioco anche all’Università Statale di Milano per aiutare gli studenti atleti ad alti livelli agonistici a non dover rinunciare allo studio o alla carriera sportiva. Ad approvarlo è stato il Senato accademico. "Nella nostra esperienza, gli atleti e le atlete di alto livello coniugano sempre, alla loro attività sportiva, un impegno e un rigore straordinari nello studio e nella partecipazione alle attività formative – sottolinea la rettrice Marina Brambilla (nella foto) –. È quindi importante che il nostro ateneo, inclusivo e attento al futuro dei propri studenti, possa supportarli in questo percorso di conciliazione di studio e sport, valorizzando il merito, la disciplina e la determinazione che li contraddistinguono".

Possono richiedere lo status di studente-atleta gli iscritti a un corso di laurea (triennale o magistrale), a una scuola di specializzazione, a un dottorato di ricerca o a un master universitario, che praticano sport ad alti livelli agonistici, partecipando a competizioni di particolare rilievo a carattere nazionale o internazionale. Dovranno esser tesserati in una associazione nazionale che fa parte delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni o dal Comitato Italiano Paralimpico, essere stati convocati per la preparazione alle Olimpiadi o Paralimpiadi estive o invernali o aver partecipato a squadre nazionali almeno una volta nei 12 mesi precedenti. Una commissione d’ateneo vaglierà le domande e monitorerà la graduatoria, che dovrà essere certificata dalla segreteria studenti.

Si.Ba.