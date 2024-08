Tutela degli animali, progetti per 60mila euro: "Aiuteremo le molte associazioni del settore" Il Comune di Milano ha stanziato 60mila euro di contributi per sostenere le associazioni no profit che si occupano della tutela degli animali in città nel 2024. Il bando per richiedere i fondi sarà pubblicato a breve sul sito ufficiale, con priorità per servizi come la cura degli animali e interventi veterinari gratuiti per chi è in situazioni di fragilità.