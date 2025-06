Turisti nel mirino. Ncc all’inseguimento. Arrestato rapinatore

Ha notato due persone che fuggivano in auto dopo aver rapinato un turista in piazza de Lellis, non lontano dalla stazione Centrale, e le ha inseguite fino a viale Vittorio Veneto. Anche grazie all’intervento tempestivo di un autista del servizio Ncc la polizia ha arrestato uno dei due uomini, mentre il complice è riuscito a fuggire.

L’episodio è avvenuto sabato mattina, attorno alle 11.50, quando un uomo si è avvicinato ai tavolini di un bar e ha portato via il borsello di un turista tedesco, di 43 anni, con all’interno il portafoglio, soldi e documenti. Poi è salito a bordo di una Fiat Cinquecento, guidata da un complice e parcheggiata poco lontano. Il tedesco ha cercato di inseguire a piedi l’auto in movimento, è caduto a terra e ha riportato alcune escoriazioni, medicate al pronto soccorso del Fatebenefratelli.

Nel frattempo l’autista Ncc, che ha notato la scena, si è messo all’inseguimento dell’auto, tallonando la vettura fino a via Antonio Zarotto e a viale Vittorio Veneto, dove nel frattempo era intervenuta una pattuglia del commissariato Garibaldi-Venezia. L’Ncc ha indicato l’auto in fuga agli agenti, che l’hanno bloccata. Uno dei due uomini a bordo è riuscito a fuggire a piedi. L’altro, un cubano di 39 anni, irregolare e già noto alle forze dell’ordine, è stato invece arrestato con l’accusa di rapina in concorso.

Giovedì, in via Spadari, era stata presa di mira un’altra turista, in questo caso una 62enne originaria dello Sri Lanka. Due bulgare, entrambe 32enni, l’hanno pedinata tra la folla, sono riuscite ad aprire la sua borsa e si sono impossessate del portafoglio con documenti e 200 euro in contanti. Sono state arrestate dalla Squadra mobile. Nelle ore successive sono stati arrestati anche due sudamericani, che cercavano di portare via lo zaino di una donna seduta al tavolo di un locale in via Melzo. Una manovra che non è sfuggita agli agenti del servizio di contrasto ai reati predatori in zona Porta Venezia.