Turista derubato di 3mila euro: borseggiatrici seriali arrestate a Milano

Milano, 18 aprile 2023 – Hanno messo a segno l’ennesimo colpo ai danni di un turista cinese di 58 anni a Milano in occasione del Salone del Mobile, ma non avevano fatto i conti con gli agenti in borghese della Squadra mobile specializzati in questo genere di reati. Due borseggiatrici seriali, con numerosi precedenti, sono state arrestate dalla polizia dopo aver derubato un turista di una busta contenente 3 mila euro in contanti.

Il furto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, alle 15 nella centrale piazza Meda. Un gruppo di sei o sette cittadini cinesi, in città per il Salone del Mobile, è stato “agganciato” e seguito dalle borseggiatrici fino in via Hoepli, dove le due donne sono entrate in azione: hanno aperto lo zaino del 58enne e hanno portato via i contanti. Poi si sono allontanate scambiandosi giacche e felpe per non essere riconosciute, ma l’escamotage non è servito a ingannare gli agenti. Le due donne, una 28enne croata e una 27enne bosniaca, sono state bloccate e arrestate. Gli agenti hanno anche recuperato il denaro rubato che è stato restituito al turista.