Turismo da record a Milano: nel 2023 quasi 6,5 milioni di visitatori

Milano sembra essersi messa definitivamente alla spalle ogni retaggio delle prime ondate Covid-19, in particolare per quanto riguarda il flusso dei turisti: per la prima volta dalla pandemia gli arrivi nel capoluogo lombardo in ogni mese del 2023 sono stati superiori a quelli del 2019.

"A settembre nono mese di fila con numeri record nel turismo. Una città attrattiva vuol dire tanto impegno di tutti ma anche lavoro per tanti". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato dal suo account Instagram i dati relativi ai flussi turistici nel capoluogo lombardo dove, da gennaio a settembre 2023, complessivamente, sono stati superati i 6,3 milioni di arrivi.

In particolare, nel mese di settembre scorso la città di Milano ha registrato l'incredibile numero di 745.805 arrivi (+6% sul 2019), dato influenzato anche dalla Fashion Week meneghina, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di moda nel mondo che ogni anno porta grandi flussi di turisti in città.