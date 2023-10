Turismo, il sindaco al ministro: : "Un nuovo ponte sull’Adda"

"Il turismo? È anche infrastrutture", il sindaco chiede al ministro il nuovo ponte sull’Adda. L’occasione, la presenza di Nello Musumeci in città al convegno di Discovery Italia per promuovere "La campagna come straordinaria risorsa della ricettività". Un percorso del governo in due tappe: Trezzo, simbolo dei tanti borghi del Paese con grosse potenzialità, e la Franciacorta, brand ormai famoso fra vigneti, manicaretti e scorci indimenticabili. "Solo con il nuovo viadotto potremo risolvere il nodo del traffico e valorizzare le nostre bellezze fra sostenibile e competitività", ha detto Silvana Centurelli al titolare della Protezione civile. Al centro dei lavori, "l’innovazione per spingere le piccole città nei circuiti che richiamano grandi flussi di visitatori con vantaggi anche per le comunità che li ospitano". Prima del Covid sul fiume arrivavano in più di 30mila per lucidarsi gli occhi fra il Castello Visconteo e la Centrale Enel Taccani, straordinario esempio di Liberty industriale ancora perfettamente funzionante. La materia prima c’è e anche le strutture stanno crescendo, ma si può fare di più. E nel quadro necessario per il salto nell’olimpo delle mete più battute ci sono anche grandi opere. Previsto dal tracciato di Pedemontana cassato dal Pirellone per mancanza di fondi, il nuovo ponte sull’Adda è rimasto nel cassetto insieme alla tratta “D lunga” della nuova autostrada, sostituita dalla “D breve” che non passa più da qui. Il carico delle macchine e delle merci che ogni giorno fanno la spola tra Milanese e Bergamasca resta sui vecchi cavalcavia al collasso: a Trezzo, a Vaprio, a Cassano, a Brivio e Paderno, nel Lecchese. In città sono 22mila veicoli che fanno il ping-pong quotidiano, in una direzione o nell’altra ci vogliono fino a 30 minuti con punte di 45 nonostante il divieto di passaggio per i camion sopra le 20 tonnellate. Unico neo per la perla dell’hinterland raccontata da Centurelli al pubblico e agli ospiti, i sottosegretari Luigi D’Eramo (Agricoltura) e Paola Frassinetti (Istruzione), il presidente del Consiglio regionale Federico Romani e Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura: "La cultura ricca e la storia millenaria delle nostre campagne - ha detto il sindaco - sono un tesoro da condividere con il mondo e promuovere con ogni mezzo".