Tunnel all’Arco (e consulti gratis) per la prevenzione

L’idea di una passeggiata nell’intestino sembrerà un filo estrema ai più impressionabili, persino nella città dove già più di cinquant’anni fa i nouveaux réalistes facevano esplodere un pene monumentale davanti al Duomo. Però qui non si tratta di arte, ma di divulgazione scientifica ed educazione alla salute: un enorme tunnel gonfiabile, riproduzione fedele di un tratto di colon, sarà allestito sotto l’Arco della Pace la prossima settimana, venerdì 25 ottobre dalle 14 alle 18 e sabato 26 dalle 10 alle 13. All’interno si potrà camminare, per scoprire come sono fatte le anse dell’intestino e cosa vi si può nascondere, tra diverticoli, polipi e tumore colon-rettale, sotto la guida dei medici del Gruppo MultiMedica, privato accreditato a contratto col servizio sanitario regionale, che organizza l’iniziativa con il supporto logistico della Croce Rossa di Milano.

Scopo dell’evento è informare la popolazione sull’importanza della prevenzione e degli screening per le malattie dell’apparato digerente: "Più del 40% della popolazione mondiale soffre di almeno un disturbo funzionale gastrointestinale - spiega Mario Bianchetti, primario della Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva della MultiMedica –, ma i programmi di screening colonrettale non decollano perché i pazienti ancora temono la colonscopia". E "con cinquantamila nuove diagnosi ogni anno, quello del colon-retto è il secondo tumore più frequente in Italia", aggiunge Andrea Porta, primario di Chirurgia alla San Giuseppe. Bianchetti, Porta e altri specialisti della MultiMedica durante l’evento saranno a disposizione per fornire consulti gratuitamente. Occorre però prenotare l’appuntamento telefonando al numero 02 24209341, dal lunedì al venerdì tra le 13 e le 15.

Giulia Bonezzi