Tumore al seno. Donne in mostra per la prevenzione

"Da quanto non lo fai?": l’importanza della prevenzione in tutti i mesi dell’anno. A proporlo è l’associazione mondodisabile.it di Novate Milanese, in mostra a Villa Scheibler, presso la Casa delle associazioni Zona 8 a Milano. Il messaggio e l’invito ad effettuare le visite di prevenzione avviene in forma artistica: ovvero grazie a 60 scatti fotografici in cui oltre a donne comuni compaiono anche volti noti di attrici e sportive. L’idea nasce da una semplice domanda: "Quali donne possono essere colpite dal tumore al seno?"

La risposta è molto semplice: tutte. E allora via alle fotografie. La hostess, la casalinga, la studentessa, la pensionata, l’atleta, il medico, la negoziante, la ballerina, la pittrice, la scrittrice… e tante altre professioni. "Sono presenti anche una decina di fotografie con donne che si coprono il seno, mostrando la cicatrice dell’operazione. Sono appositamente stampate a colori, come segno di positività e speranza", spiegano dall’associazione. La mostra, dopo la pausa natalizia, proseguirà con l’anno nuovo in Lombardia e anche sul territorio nazionale. "È stato piacevole vedere quante donne hanno accettato e partecipato, rendendosi messaggere dell’importanza della prevenzione. Ringraziamo Remax Essenza che ha dato l’opportunità di svolgere la mostra", concludono dall’associazione. Prossimamente ci saranno nuove sessioni di scatti fotografici per coinvolgere nuove testimonial. Ci saranno anche novità organizzative, tra cui la partecipazione di medici che terranno degli incontri con il pubblico e altro ancora.