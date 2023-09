Turisti si tuffano nel Naviglio dal ponte sulla Darsena IL VIDEO

Milano, 28 settembre 2023 – Temperature ben al di sopra della media, sole che splende alto nei cieli, clima quasi vacanziero. E allora c'è chi a Milano ha deciso di “celebrare” questa coda d’estate fuori stagione con un tuffo nelle acque del naviglio.

I tuffi dal ponte sulla Darsena: lo spettacolo è andato in scena oggi pomeriggio a Milano (Salmoirago)

Alcuni ragazzi, probabilmente un gruppo di turisti che sta trascorrendo un periodo di villeggiatura in città, oggi pomeriggio, giovedì 28 settembre, hanno indossato il costume da bagno e si sono gettati dal ponte della Darsena.

Lo spettacolo è andato in scena sotto gli occhi di decine di passanti, lavoratori appena usciti dagli uffici e altri turisti, che hanno ripreso le gesta degli improvvisati tuffatori con gli smartphone, scattando foto a raffica e girando video che hanno preso rapidamente a circolare anche in rete.

La sessione di tuffi è proseguita per mezz’ora circa: grande energia e stile rivedibile, i ragazzi si sono buttati in acqua ripetutamente. Le imprese, al di là del divertimento che hanno loro assicurato, hanno anche un cotè meno ilare: il naviglio non è certo una piscina e tuffi di questo tipo possono anche nascondere delle insidie. Fortunatamente, però, in quest’occasione nessuno si è fatto male: questo non vuol dire che le gesta dei giovani turisti siano da replicare.