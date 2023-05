“Un uomo di è buttato in acqua”. Giallo alla Darsena, ricerche in corso dopo la segnalazione

Milano – Giallo in serata sulla Darsena. L'allarme è scattato poco dopo le 21, quando un uomo che si trovava in via Vigevano ha segnalato al 112 di aver visto in lontananza una persona che si stava buttando in acqua, riferendo anche di non averla vista riemergere.

A quel punto, è scattata immediatamente la segnalazione ai vigili del fuoco, che sono subito arrivati sul lato di viale D'Annunzio per avviare le ricerche: i pompieri stanno scandagliando lo specchio d'acqua con i mezzi del Nucleo soccorso fluviale alluvionale per capire se ci sia un corpo da recuperare. Sul posto anche gli agenti delle Volanti della Questura e i sanitari di Areu con un'ambulanza, pronti a intervenire nel caso ci sia bisogno di soccorrere qualcuno.

Resta da capire se la persona sia finita in acqua per un incidente o se si sia tuffata di proposito. La speranza è che il cittadino che ha segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine non si sia accorto che nel frattempo la persona in acqua è risalita da un'altra sponda a lui non visibile.