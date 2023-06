Arrestato in Grecia il consulente truffatore dei vip: che fine hanno fatto 165 milioni di euro?

Milano – Deve scontare sei anni di galera per essere sparito con milioni di euro, affidatigli da 13 facoltose famiglie italiane. È stato catturato ad Atene dalla Guardia di Finanza su ordine del pm milanese Roberta Colangelo e adesso si attende l’estradizione per portarlo in un carcere italiano a scontare la sua pena, ma anche ad attendere altri due processi per truffa ai danni di un cliente e per bancarotta della sua azienda, la Advisory. In entrambi i casi è già stato condannato e ora si attendono i processi d’appello, che saranno celebrati a breve.

Il cremasco Francesco Acerbi, 54 anni, sposato con Maria Rita Galli, amministratore delegato di Desfa, società che in Grecia gestisce il gas naturale, ha un passato di consulente finanziario. Ma aveva esercitato senza avere le necessarie licenze.

Era riuscito a irretire alcuni facoltosi investitori dai quali si era fatto affidare milioni di euro, in totale 165. Con la complicità di una segretaria, rea confessa, aveva cominciato a falsificare le firme dei suoi clienti sotto ordini di acquisto e vendita, senza che gli interessati ne sapessero nulla.

Dopo una prima condanna a oltre sei anni di reclusione per truffa, aveva avuto la conferma della sentenza di primo grado in appello e quindi, alla vigilia del pronunciamento della Cassazione, che un anno fa ha confermato la condanna nella sostanza, era sparito. La Guardia di Finanza tuttavia non aveva mai smesso di cercarlo e le tracce andavano nella direzione della Grecia, dove la moglie opera e vive. Così i finanzieri sono riusciti a individuarlo a casa della donna e a farlo arrestare dalle forze dell’ordine greche, le quali l’hanno prelevato messo in carcere in attesa di estradizione.