Truffa sventata a Milano: 2 in manette - Polizia salva ottantaseienne

Il raggiro del finto incidente non passa mai di moda tra i truffatori seriali. Stavolta nel mirino è finito un ottantaseienne italiano: se non fosse stato per l’intervento della polizia, se ne sarebbe tornato a casa con 350 euro in meno. Chi, invece, si era appropriato indebitamente di quel denaro è stato arrestato. L’episodio è avvenuto alle 9.30 di venerdì in via Mac Mahon: l’anziano, al volante di una Fiat 600, ha sentito un colpo alla carrozzeria e si è fermato. Da un’Alfa Mito è sceso un ragazzo, che ha accusato l’ottantaseienne di avergli urtato lo specchietto e di avergli rigato la fiancata. L’anziano si è scusato e ha proposto di compilare i moduli per la constatazione amichevole. L’altro ha rifiutato: "Dammi 350 euro e la chiudiamo". Proprio nel momento in cui stava avvenendo lo scambio di denaro, è passato da quelle parti un equipaggio del commissariato Sempione: gli agenti si sono insospettiti e hanno deciso di controllare cosa stesse succedendo. Dopo aver identificato i presenti e aver raccolto la testimonianza dell’ottantaseienne, i poliziotti hanno subito ipotizzato che i due ragazzi della Mito, un ventiduenne e un ventinovenne di origine rom entrambi con precedenti, avessero messo in atto una truffa. Gli approfondimenti investigativi hanno accertato che i due hanno utilizzato un tappetino in plastica per provocare l’impatto e la striscia nera sulla portiera. Da qui l’arresto.