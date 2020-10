Milano, 4 ottobre 2020 - Ennesima truffa ai dani di un anziano. Una donna è riuscita ad entrare nell'appartamento di un 80enne e, con la scusa di informarlo della salute della moglie, lo ha distratto giusto il tempo per consentire, si presume a un complice, di recarsi nella camera da letto dell'anziano per rubare i contanti custoditi in un cassetto. L'80enne, che vive in piazza Argentina, ha dato l'allarme ieri pomeriggio. Ha chiamato la polizia a cui ha raccontato che qualche ora prima una donna era in qualche modo riuscita ad entrare nella sua abitazione e per un po' lo ha tenuto impegnato in soggiorno parlandogli di piccoli problemi di salute che avrebbe avuto la moglie.

Poco dopo l'uomo si accorge che il denaro che teneva in camera era sparito. Inoltre la porta di casa era stata lasciata aperta molto probabilmente per consentire a un complice della donna di agire indisturbato.