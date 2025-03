Truffa 84enne invalido con cinque euro in tasca. Arrestato dalla polizia

Urlava contro un 84enne che gli aveva dato tutti i soldi che aveva - cinque euro -, dopo avergli fatto il trucco del finto incidente. Per fortuna in via Palazzolo passava una volante: i poliziotti hanno smascherato il 37 enne, con precedenti per truffa. In auto aveva il gessetto e il gommino per simulare i graffi, la moglie e un bimbo piccolo nascosti dai vetri oscurati. È stato arrestato; l’anziano, invalido e cardiopatico, visitato dal 118.