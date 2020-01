Milano, 13 gennaio 2010 - Tragico ritrovamento questa mattina a Milano. Il corpo di un uomo è stato rinvenuto, per strada, poco prima delle 7 di oggi, lunedì 13 gennaio. Secondo le prime informazioni dovrebbe trattarsi di un senzatetto. L'uomo, W.N., 47enne cingalese, è stato trovato vicino a una panchina nei pressi di un supermercato, in via Colletta all'angolo con viale Umbria. A trovarlo è stato un passante che ha lanciato l'allarme chiamando il 112, il numero unico di emergenza. Una volta giunti sul posto i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

In base a quanto riferito il cadavere non mostrava evidenti segni di violenza. Sul posto la Polizia di Stato. Stando a quanto emerso si sarebbe trattato di una morte naturale dovuta al freddo. La notte scorsa la temperatura minima si aggirava intorno a -1. Circa un mese fa, sempre a Milano, era deceduto in strada un altro clochard, un 64enne disabile romeno che era stato trovato senza vita all'ingresso della fermata della metropolitana di Molino Dorino.