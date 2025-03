Trovati i fondi: in arrivo moto e body cam

Nuovi fondi in arrivo per il Comando di via Volontari del Sangue. È stata infatti approvata da Regione Lombardia la richiesta avanzata dal Comune. Grazie alle nuove risorse, la polizia locale potrà realizzare l’obiettivo di acquistare autovetture ecologiche, moto e scooter, ma anche apparecchiature sempre più strategiche per aumentare la lotta al degrado urbano, per migliorare il presidio sul territorio e per rendere le indagini ancora più efficienti ed efficaci: fototrappole, sniffer, taser, body cam, dash cam, ma anche telecamere, etilometri, biciclette elettriche, droni per potenziare le centrali radio. "La sicurezza - ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – è una priorità per Regione Lombardia e con questo provvedimento vogliamo rafforzare le nostre polizie locali. Grazie a questo finanziamento, i Comandi potranno dotarsi di attrezzature e mezzi essenziali per affrontare le emergenze in modo più efficace e migliorare le proprie capacità operative". Oltre a Sesto, altri Comuni dell’hinterland sono risultati beneficiari dell’erogazione dei fondi: tra questi anche Canegrate, Abbiategrasso, Parabiago, Trezzano sul Naviglio e Melegnano per un tesoretto complessivo di 495mila euro. La.La.