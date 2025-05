Piazza Giovine Italia: "Come un salotto elegante. Qui non manca nulla"

Piazza Giovine Italia, in pieno centro, è “casa“ delle storiche famiglie milanesi, tra i salotti eleganti della città, piena di studi professionali e attività commerciali. A due passi ci sono la storica scuola San Carlo, la Basilica di Santa Maria delle Grazie con il Cenacolo di Leonardo e pure corso Vercelli, arteria dello shopping. Poi è servitissima dai mezzi pubblici: basti citare la stazione delle Ferrovie Nord in piazzale Cadorna e quelle della metropolitana, Cadorna – linea verde e rossa – e Conciliazione – linea rossa –.

Lara Guardavaglia, della storica farmacia Boccaccio, considera questa piazza "una delle più belle di Milano anche per la presenza dell’albero di tasso che ha più di 100 anni. Un piacere, poi, passeggiare con lo sguardo all’insù, non solo per la bellezza dei palazzi liberty ma anche perché i cittadini curano molto balconi e spazi verdi. È tutto raffinato". La sera, poi, "diventa un luogo di ritrovo per i giovani". L’Area C "ha migliorato la situazione viabilistica ma ha complicato la vita per alcuni clienti che ci raggiungono in auto". Ritiene che la zona sia sicura ma dà comunque un consiglio: "Non lasciare nulla di prezioso in auto", perché possono esserci malintenzionati in agguato.