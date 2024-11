Troppe saracinesche abbassate, si cercano nuovi spazi

Possibilità di riuso temporaneo dei negozi sfitti, 72mila euro erogati a 19 attività commerciali che hanno realizzato interventi di ammodernamento, acquistato nuove attrezzatture, promozione e marketing. E in arrivo anche il concorso Uno scontrino per la scuola per incentivare gli acquisti nei negozi di vicinato e premiare le scuole con attrezzature e materiale didattico. Tanti progetti e un solo obiettivo, valorizzare le attività commerciali e favorire l’apertura di nuove attività a Rho. Molti commercianti hanno abbassato la saracinesca per sempre. Proprio ai proprietari di immobili sfitti è rivolta la manifestazione di interesse per individuare spazi commerciali nell’ambito del Distretto urbano del commercio interessati a riuso temporaneo e layout delle vetrine. "La manifestazione di interesse - spiega l’assessore al Commercio e vicesindaco Maria Rita Vergani - è finalizzata a garantire la continuità commerciale coinvolgendo il maggior numero di proprietari interessati ad assegnare in comodato d’uso gratuito gli immobili sfitti di loro proprietà a partire dal 15 novembre 2024. I locali devono essere privi di barriere architettoniche. L’attenzione è rivolta a locali collocati ai piani terra con vetrina e ingresso che affaccino sulla strada. Lo sguardo dei passanti potrà essere catturato da layout accattivanti e si potrà scoprire una comunità viva a creativa".

L’area è fra piazza San Vittore, le vie Matteotti e Madonna, corso Garibaldi, le vie Porta Ronca, Dante, Meda, con layout condivisi (grafiche, vetrofanie, pannelli, adesivi) attraverso i quali divulgare messaggi che valorizzino l’ambito narrando il territorio, stimolando investimenti e nuove aperture, coinvolgendo enti del terzo settore, imprese e stakeholder del territorio, promuovendo anche iniziative pilota. Un altro progetto sostenuto dal Duc in collaborazione con il Comune e la Confcommercio Rho è Uno scontrino per la scuola. Dal 20 novembre 2024 al 28 febbraio 2025, chi farà acquisti nelle attività aderenti dovrà conservare lo scontrino, portarlo a scuola e inserirlo nell’apposito contenitore. Vincerà la scuola che, nel rapporto numero scontrini raccolti/numero alunni, otterrà il risultato più alto.

Roberta Rampini