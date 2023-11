Troppe risse: il questore sospende per 15 giorni la licenza a club privato

Liti violente e risse tra ubriachi dentro e fuori dal locale. Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha sospeso per 15 giorni la licenza al club privato “Ritmi peruviani associazione culturale artistica“ di via Figino 38 a Pero. Il provvedimento è stato preso nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità. Nel club privato frequentato soprattutto da peruviani, gli agenti del commissariato di Rho-Pero sono intervenuti più volte. In luglio la lite tra due giovani iniziata nel locale per futili motivi è diventata una vera e propria rissa tra i rispettivi gruppi di appartenenza. Alcuni hanno anche aggredito sia verbalmente che fisicamente gli addetti alla sicurezza. In settembre, invece, gli agenti erano intervenuti in via Figino per la segnalazione di una lite tra diversi giovani che, alla vista degli agenti, si sono spostati nelle vie limitrofe rischiando di coinvolgere alcuni residenti.

Ro.Ramp.