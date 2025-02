Troppe discariche. Il Comune rimuove i “cassonetti gialli“

Tolti i cassonetti delle società private per la raccolta degli abiti usati dai marciapiedi delle strade e delle piazze del territorio cormanese: troppi gli abbandoni di rifiuti e di elettrodomestici, a lato di questi caratteristici contenitori gialli o bianchi, per non intervenire sul decoro urbano. Così il Comune di Cormano ha deciso di farli rimuovere dagli spazi previsti nei quartieri cittadini, evitando il ripetersi degli accumuli, sempre più frequenti, di sacchetti della spazzatura, di lavatrici e di parti della mobilia. In poche parole, accanto ai cassonetti si stavano creando, sempre più, piccole discariche a cielo aperto, in particolare vicino ai plessi residenziali e alle scuole.

Per i residenti che intendano smaltire correttamente gli abiti, i tessuti e i vestiti, ci sono gli appositi contenitori all’interno della piattaforma ecologica comunale in via Brodolini, al confine con Bresso e lungo il fiume Seveso: "Invito i cormanesi a utilizzare il servizio di raccolta degli abiti usati presente in via Brodolini – precisa il sindaco di Cormano, Luigi Magistro –. Come Comune abbiamo l’obbligo di predisporre contenitori specifici per gli indumenti; a Cormano, sono stati sistemati nella nostra piattaforma ecologica". Di certo, l’appello è al rispetto delle regole di igiene urbana contro l’abbandono dei rifiuti.

Giu.Na.