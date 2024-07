Trofeo Diotti e Roma. Varese, podio tutto Cantù

Straordinaria prova di forza del Pool Cantù-GB Junior alla nona edizione del Trofeo Paolo Diotti e Matteo Roma per juniores a Sumirago nel Varesotto dove la formazione lombarda ha conquistato l’intero podio. Si è imposto il lecchese Simone Galbusera allo sprint sul compagno di squadra, e di fuga, Thomas Rigamonti. I due protagonisti hanno dato scacco matto agli avversari presentandosi all’arrivo con 2’56’’ sui più immediati inseguitori regolati dal loro compagno di colori Giacomo Dentelli. Trionfo totale per la formazione di Bortolami, Terraneo e Meroni che piazza anche Doghetti al quinto posto e Longoni al settimo. Quanto a Galbusera, per il sedicenne residente a Sirone si tratta della prima vittoria in stagione.

Ordine d’arrivo. 1. Simone Galbusera (Pool Cantù-GB Junior) km 120 in 3h06’14 media/h 38.790; 2. Thomas Rigamonti (Pool Cantù-GB Junior); 3. Giacomo Dentelli (Pool Cantù-GB Junior) 2’56’’; 4. Kevin Lanzarotto (Biesse Carrera); 5. Thomas Doghetti (Pool Cantù-GB Junior); 6. Davide Quadriglia (Biesse Carrera); 7. Daniele Longoni (Pool Cantù-GB Junior); 8. Alberto Antenucci (CC Canturino 1902) 3’02’’; 9. Lorenzo Crespi (UC Buetse Olonia); 10. Luca Signorini (SC Romanese). Danilo Viganò