Trobbia e Molgora sotto controllo. Ridotta la portata del Naviglio

Strade allagate in tutta la zona, box e pianterreni allagati fra Pioltello e Cernusco, disagi alla circolazione. Anche la Martesana flagellata dal maltempo di ieri mattina. E nella “zona rossa“ andata sott’acqua nel maggio scorso, in particolare nell’area di Villa Fornaci fra Bellinzago e Gessate, sono scattate, sin dall’alba, le misure antiesondazione: monitorati speciali Trobbie e Molgora, responsabili dei disastri primaverili, messa in funzione ls vasca di laminazione di Inzago, ridotta la portata del Naviglio Martesana. Le squadre del Consorzio del Canale Est Ticino Villoresi in azione dall’alba: alle 4 e mezza della notte la prima manovra di riduzione che ha ridotto la portata a 10 metri cubi al secondo, ulteriore riduzione a 5 alle due del pomeriggio, in previsione di nuovi possibili rovesci. La vasca di Inzago è stata attivata intorno alle due del pomeriggio. Nessun evento di particolare impatto segnalato, ma allagamenti e disagi sì. Allagamenti stradali di calibro importante si sono verificati a Pioltello, nel quartiere di Limito, e a Cernusco, dove l’acqua ha invaso alcuni locali dell’ospedale Uboldo. Tra i numerosi edifici allagati a Cassina la tensostruttura di via Trieste a Cassina e la materna di via Trieste.