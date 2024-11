Trimboli e l’agente della Dia che passa notizie: "Chiedo se pagando vedono se c’è qualcosa"

L’indagine della Finanza sul gruppo di Luca Lucci ha fatto emergere anche la presunta capacità di Antonio Rosario Trimboli di acquisire notizie dalle forze dell’ordine. Ne fa cenno Rosario Calabria a Lucci il 12 settembre 2020: "Dice che un poliziotto ha detto a un suo amico che verso ottobre fanno operazione per pentito della Comasina", con riferimento, secondo gli investigatori, al collaboratore di giustizia Laurence Rossi. E passiamo al primo marzo 2021, quando Trimboli e Antonio Gullì parlano "di un agente della Dia che “passava informazioni” e che veniva pagato per questo": "Dice che uno della Dia le ha passate ste informazioni... e gli ha detto anche particolari... che è sceso al paese... comunque compà... adesso sto chiedendo se pagando vedono se c’è qualcosa per noi...". N.P.