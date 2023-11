Tributo all’artista. Concerto in memoria di Alberto Radius: un cuore nella musica

Chitarrista, cantante, compositore. "Ai suoi alunni diceva: “metteteci il cuore”. E lui per primo il cuore ce lo metteva, in quella che è stata la grande passione della sua vita: la musica". Così, a nove mesi dalla scomparsa, Cristiana Radius ricorda il marito Alberto Radius (nella foto), scomparso lo scorso febbraio, all’età di 80 anni. L’occasione per commemorare il musicista è stata la presentazione del "Live per Alberto Radius", un concerto-tributo in programma venerdì alle 21 all’Auditorium di Vizzolo Predabissi. La stessa location che, nel novembre del 2022, ha ospitato l’ultima esibizione dal vivo del chitarrista di origine romana, residente a San Colombano al Lambro, che nella sua lunga carriera ha collaborato con artisti del calibro di Lucio Battisti e Franco Battiato. Proprio brani di Radius, Battisti e Battiato verranno eseguiti durante il live, "che non sarà una serata commemorativa, ma una festa di famiglia", dice la vedova del chitarrista. Ad esibirsi, accompagnati dalla Alberto Radius band, saranno Gabriele Avogadro, Roby Cantafio, Clara Moroni, Tullio Pizzorno, Ricky Portera e Claudia Signorini. A presentare la serata Elena Ferretti.

Con ingresso a offerta libera fino ad esaurimento posti, il tributo musicale è organizzato dal Comune di Vizzolo col sostegno di alcune associazioni, tra le quali “Salute ma non Solo”. Rosanna Galli ha collaborato in qualità di art director. "L’intento è farlo diventare un appuntamento annuale - ha annunciato il sindaco di Vizzolo Luisa Salvatori -. L’arte in tutte le sue forme è quella che nutre la nostra anima". Alla presentazione del concerto, nel pomeriggio di ieri all’Auditorium di Vizzolo, ha partecipato anche Laura Avogadro, vedova del paroliere medigliese Oscar Avogadro, ricordando il rapporto di amicizia che legava il marito allo scomparso chitarrista e cantante. Parole di affetto sono state pronunciate anche da Viki Ferrara, batterista che ha accompagnato Radius per anni, fino alle sue ultime esibizioni sul palco.

Prossimamente a Vizzolo, due panchine verranno intitolate ai due amici e compositori Alberto Radius e Oscar Avogadro.