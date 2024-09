Incendio a Trezzo sull’Adda, fiamme in una palazzina: morto un uomo, salvata una donna

Trezzo sull'Adda, 14 settembre 2024 – È un settantenne di origine senegalese la vittima dell'incendio scatenatosi questa mattina in un complesso di corte in via Jacopo da Trezzo nel pieno centro di Trezzo sull'Adda. Il corpo senza vita dell'uomo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco durante le operazioni di spegnimento all'interno dell'alloggio, al primo piano dell'edificio, dove l'uomo viveva solo e da cui, con ogni probabilità, si è sprigionato il rogo.

Vigili del fuoco nella corte in via Jacopo da Trezzo dove è scoppiato l'incendio

Salva

È invece in buone condizioni la signora di 92 anni rimasta imprigionata nel suo appartamento durante le fasi più drammatiche dell'incendio, tratta in salvo dai carabinieri e accompagnata in ospedale per controlli. Sulle cause del disastro sono ancora in corso i rilievi da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto con numerosi mezzi e autopompe e al lavoro incessantemente da ore.

Il bilancio

Sul posto carabinieri, soccorritori, polizia locale e squadre della protezione civile. Nel bilancio finale 6 alloggi inagibili e cinque famiglie sfollate. Quattro di queste hanno già trovato sistemazione da amici o parenti, una famiglia sarà provvisoriamente alloggiata a cura del comune.

Il sindaco

Sul luogo dell'incendio, da subito, anche il sindaco Diego Torri. "Lascio ovviamente a chi sta lavorando in queste ore il compito di chiarire cosa sia accaduto. Come amministrazione ci siamo attivati subito a supporto dei residenti, momentaneamente, e chissà per quanto, impossibilitati a rientrare nelle loro abitazioni".