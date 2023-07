Trezzano sul Naviglio, Scritte Inquietanti su Cantiere Parcheggio Bottero

Una scritta lunga quattro metri, di fianco al cimitero, realizzata imbrattando le reti di protezioni del cantiere. "Parcheggio Bottero", riporta la scritta, inquietante per la posizione, vicino al camposanto. Altre scritte sono apparse sul cantiere che sta portando alla realizzazione di un parcheggio in via Rimembranze, vicino al Municipio, alla chiesa e alle scuole. "Vergogna", "Scempio in corso": qualcuno ha riempito con queste frasi le reti di protezione. L’intervento ha ricevuto diverse contestazioni da parte di politici e alcuni cittadini che hanno avviato petizioni per evitare l’abbattimento di alberi e la costruzione di un parcheggio. Ma l’Amministrazione ha sempre difeso le scelte, definendo l’opera riqualificante per l’area trascurata, oltre a specificare che le piante abbattute sarebbero state sostituite con altre più idonee. "Abbiamo tenuto un approccio dialogante per far comprendere i benefici del progetto – spiega il sindaco Fabio Bottero –. Le pesanti scritte apparse tra via Treves e via Rimembranze meritano approfondimenti. Per questo ho ritenuto doveroso denunciare: il dissenso e le critiche per la realizzazione dell’opera sono degenerati in chiari attacchi all’Amministrazione e a me".F.G.