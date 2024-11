Bloccati 5 ore sul treno a un chilometro da Milano Centrale, l’incubo dei passeggeri: “Non avevamo né riscaldamento né acqua”

Un treno dell’azienda italo-svizzera Tilo è rimasto bloccato per oltre 5 ore a circa un chilometro dalla stazione Centrale di Milano, da dove era partito da poco prima – alle 14.45 – diretto verso Locarno, in Svizzera. A causa di un guasto elettrico, i passeggeri a bordo sono rimasti per buona parte del tempo senza luce, senza riscaldamento e senza corrente nei bagni di servizio. Inoltre, non sono stati distribuiti né cibo né acqua.

Un passeggero del convoglio, numero 25520, ha spiegato che “le porte erano chiuse, la corrente e il riscaldamento andavano e venivano. Dopo ore è arrivato un locomotore che avrebbe dovuto portarci a Greco Pirelli, ma non è riuscito ad agganciare il treno”. Da lì i viaggiatori, già allo stremo, hanno dovuto attendere per ore, mentre diverse ambulanze attendevano a Pirelli per eventuali soccorsi.

Alle 18.30 Tilo, la società che gestisce i collegamenti con la Svizzera, ha fatto sapere che i viaggiatori sarebbero stati trasbordati su un treno diretto solo fino a Como. Solo alle 20.10 il convoglio è effettivamente arrivato a Greco Pirelli. “Non sono stati distribuiti acqua e cibo neppure sul secondo treno”, hanno affermato i passeggeri.

Secondo la portavoce di Tilo, Giorgia Mosimann, lo stop sarebbe stato provocato da un “guasto tecnico a una delle due composizioni del treno. Ciò ha provocato effettivamente un forte impatto alla sua circolazione. Purtroppo, poi, i primi soccorsi non sono andati a buon fine e il disagio si è ulteriormente aggravato. Per questo sarà nostra premura chinarci quanto prima su un’attenta analisi interna per capire cosa non ha funzionato”.